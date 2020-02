Bewaffneter Raubüberfall

Brühl.Zwei Täter haben am Freitagabend, 14. Februar, gegen 20.45 Uhr, eine Tankstelle in der Mannheimer Straße überfallen (wir berichteten online). Wie die Polizei mitteilt, hat ein Täter die Kassiererin mit einer Schusswaffe bedroht und die Herausgabe von Bargeld erpresst. Die Kassiererin händigte daraufhin Bargeld in unbekannter Höhe aus. Anschließend flüchteten die Täter zu Fuß in die Fichtestraße, wo sie in ein graues Auto stiegen und flüchteten. Die Kassiererin erlitt einen Schock.

Einen schnellen Fahndungserfolg verbuchen konnte die Polizei am Freitagabend nach dem Überfall. Dank einer aufmerksamen Zeugin konzentrierte sich die Fahndung, bei der 15 Streifenwagen im Einsatz waren, auf ein verdächtiges Fahrzeug, das in unmittelbarer Nähe der Tankstelle abgestellt war und nach dem Überfall mit hoher Geschwindigkeit die Örtlichkeit verlassen hatte.

Bargeld und Auto sichergestellt

Etwas mehr als eine Stunde nach der Tat fiel das Fahrzeug einer Fahndungsstreife des Polizeireviers Mannheim-Neckarau auf der Neckarauer Straße in Mannheim auf. Das Auto wurde gegen 21.50 Uhr kontrolliert, die beiden 18-jährigen Insassen festgenommen und ihr Fahrzeug sichergestellt. Zudem wurde eine große Bargeldsumme aufgefunden und sichergestellt. Am Samstag, 15. Februar, sind die Heranwachsenden dem Haftrichter vorgeführt worden. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an. pol

