Bewohner werden evakuiert

Brühl.Das Unwetter, das am frühen Mittwochabend über den südwestlichen Teil des Rhein-Neckar-Kreises zog, sorgte beim Polizeipräsidium Mannheim schnell für 33 Polizeieinsätze. Der Schwerpunkt lag hierbei im Bereich Brühl, Schwetzingen und Mannheim-Rheinau.

Neben mehreren umgestürzten Bäumen und Verkehrsschildern, die auf die Straße oder auf Fahrzeuge fielen, wurde bei der Pro Seniore Residenz in der Hufeisengemeinde das Dach abgedeckt. Ein rund 200 Quadratmeter großes Gebäudeteil stürzte zu Boden. Hierbei wurde die Residenz so schwer beschädigt, dass für einen Teil Einsturzgefahr besteht. Die Feuerwehr evakuierte betroffene Bewohner in andere Gebäudeteile. Verletzt wurde zum Glück niemand. Die Mannheimer Straße in Brühl musste wegen des Einsatzes gesperrt werden. pol/mab

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 13.08.2020