Bianca Gluth hat den Blick für das gewisse Etwas

Brühl.Die Tür zu „Wohnkult by Bianca Gluth“ in der Julia-Lanz-Straße geht auf – das Staunen beginnt. Mit dem ersten Schritt steht der Besucher des neuen Geschäfts zwischen stylischen Taschen, klar designten Möbelstücken, Figuren, Vasen und vielem mehr in Silber sowie edlen Deko-Objekten in den Trendfarben Rosé, Bordeaux, rosigem Flieder oder in Grauschattierungen. Diese Farbtöne harmonieren perfekt mit dem kühlen Silber, das den hochwertigen Hinguckern unter anderem aus dem Hause Fink Living distinguiertes Leben verleiht.

Bianca Gluth ist aus Mannheim zurück in Brühl, wo sie vor Jahren bereits geschäftlich aktiv gewesen ist. Die 57-Jährige hat mit dem Showroom in der Julia-Lanz-Straße ein Angebot mitten im neuen Wohngebiet „Schütte-Lanz-Park“ geschaffen, das sich an alle richtet, die ihren eigenen vier Wänden das Flair geben möchten, das für Schönheitssinn sowie Stil steht und nicht zuletzt für Wohlfühlambiente sorgt.

Zurzeit ein sehr wichtiger Aspekt, da der Wohnraum als Aufenthaltsort während der Pandemie-Beschränkungen einen ganz neuen Stellenwert erreicht hat.

Das Spektrum des greifbaren Angebots in Brühl spiegelt nur einen kleinen Teil der Möglichkeiten wider, die die Einrichtungsberaterin und Homestagerin ihren Kunden bietet. „Manchmal gestalte ich nur einen Raum, ein anderes Mal die gesamte Wohnung oder auch Bauherren, die komplett neu bauen, lassen sich beraten“, schildert Gluth.

Individuell wie Menschen

Im persönlichen Gespräch lernt sie den Menschen kennen, erfährt etwas über dessen Lebensstil, bekommt eine Vorstellung von Farben und Formen, die sich später in der Raumgestaltung von der Wandfarbe im Wohnraum bis zum Besteckkasten in der Küche wiederfinden.

„Wohnungen sind so individuell wie die Menschen, die in ihnen leben“, das steht für die Frau mit dem Händchen für den angesagten Look fest. Den ergänzt sie mit naturgetreuen Seidenblumen, die robust und doch filigran als Sträuße, Soloblüten und Arrangements angeboten werden.

Den richtigen Blick hat Gluth auch bei Accessoires, etwa Taschen. Exquisite Handtaschen aus Leder, vegane sowie die elegante Alltagsversion aus Filz mit Fellimitat gehören zum Sortiment. Messebesuche für neueste Trends, Farbwelten und Ideen fallen während der Pandemie aus, jedoch kommen die Berater der Hersteller direkt ins Haus, zeigen, was angesagt ist. „Digital ist alles, was neu auf den Markt kommt, anzuschauen und zu bestellen“, erklärt die in Oftersheim lebende Stilliebhaberin mit dem Blick für das Ganze.

Im Ladengeschäft ist schon Weihnachten, denn die Adventszeit hat begonnen. Ausgesuchter Christbaumschmuck, kreative Kerzenhalter und witzige sowie zeitlose Klassiker warten in den Regalen.

Schauten am ersten Tag der Eröffnung, am vergangenen Freitag, viele Stammkunden vorbei, kam einen Tag später am Samstag auch Bürgermeister Dr. Ralf Göck vorbei. Er beglückwünschte Bianca Gluth und ihren Mann Rainer zur Wahl des Ladengeschäfts, das die Firmenvielfalt in Brühl ergänze.

Mehr in der Vorweihnachtszeit

Bianca Gluth freut sich, dass in den beiden ersten Tagen bereits reges Interesse am neuen Angebot herrschte und fortan auf viele Menschen, die den Service vor Ort nutzen. In der Vorweihnachtszeit ist das Geschäft zusätzlich zu Freitag, 10 bis 18 Uhr, samstags von 10 bis 13 Uhr geöffnet. Für die individuelle Beratung können zudem Abendtermine vereinbart werden. zesa

