Brühl/Ketsch.Weit verbreitet ist die Meinung: Die Bibel zu lesen ist nichts für Romantiker. Die ökumenischen Bibeltage lieferten den Gegenbeweis: Es gibt die Romantik auch in der Bibel. Das Hohelied lud ein, in Liebesliedern zu schwelgen und die Beziehung zu Gott ganz romantisch zu erleben.

Beim Kanzeltausch in den evangelischen und katholischen Kirchen in Brühl und Ketsch erfuhren die Gottesdienstbesucher viel über die Liebe unter den Menschen, aber auch über die Liebe von Mensch zu Gott und die immerwährende Liebe Gottes zu den Menschen. „Jesus hat diese Liebe vorgelebt. Sie hat Bestand auch über den Tod hinaus“, hieß es an mehr als einer Stelle.

Liebe sei nicht egoistisch, prahle nicht, sei nicht nachtragend, verzeihe, bleibe bei der Wahrheit – so das Credo der Pfarrer beider Konfessionen aus Brühl und Ketsch. Es sei nicht immer leicht, als Mensch so eine Liebe zu leben. „Da sind Spannungsfelder vorprogrammiert, da darf es auch mal knistern. Liebe ist also sehr anspruchsvoll und nur von Gott kann man behaupten: Er liebt jeden Menschen wie er ist und diese Liebe hört niemals auf“, stellten die Seelsorger in ihren Gottesdiensten immer wieder fest.