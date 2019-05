Bio-Geschmack bei Real erleben

So wird das „Tiny-House“-Eigenheim von Janine Marielle Ruch und Michael Silberhorn im Grundriss aussehen, den haben die beiden im Ketscher Bruch schonmal probeweise ausgelegt. Bild: Zeuner © Koch-Mattern

Brühl.Schmeckt Bio wirklich besser? Diese Frage soll am heutigen Samstag von 10 bis 18 Uhr bei einem Aktionstag im Real-Markt mit Verkostungsständen und Tombola zum Thema „Nachhaltigkeit“ geklärt werden.

Den Aktionstag zum nachhaltigen Sortiment bei Obst und Gemüse aus biologischem Anbau sowie Permakultur haben angehende Führungskräfte gemeinsam mit den Auszubildenden des Real-Marktes in Brühl geplant. Das Projekt der Real-Nachwuchskräfte hat zum Ziel, die bestehende und nachfolgende Generation stärker für das Thema Nachhaltigkeit zu sensibilisieren.

„Wir haben verschiedene Verkostungsaktionen vorbereitet, so dass unsere Kunden den Unterschied zwischen herkömmlichem Obst und Gemüse sowie Produkten aus nachhaltigem Ackerbau direkt schmecken können“, berichtet Isabel Lindemann, die gemeinsam mit sechs weiteren Kollegen am Förderprogramm teilnimmt. Neben der Verkostungsaktion können alle Kunden auch Preise bei der Tombola gewinnen oder ihr Glück am Glücksrad versuchen. zg/ras

