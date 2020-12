Bischof wird „Pelzenickel“

5.12.„Morgen, Kinder, wird’s was geben, morgen werden wir uns freun!“ Morgen ist nämlich sein großer Ehrentag, den viele Jahr für Jahr herbeisehnen. Dann kommt endlich der Nikolaus, auf den ich mich besonders freue.

Und: Es gab ihn tatsächlich, wenngleich aus aus seinem Leben nicht viel überliefert ist. Der historische Nikolaus wurde zwischen 280 und 286 in Patara in der heutigen Türkei geboren. Noch als Teenager wurde er zum Priester geweiht und wenig später zum Bischof von Myra ernannt.

Die Legenden um diesen Heiligen tauchen ab dem 5. Jahrhundert auf. Dass der Nikolaus die Kinder besucht und sie be-schenkt, gehört zum Brauchtum um den Heiligen dazu. Seinen Ursprung hat dieses Ritual wohl im mittelalterlichen Bischofsspiel: An Kloster- und Stiftsschulen wurde ein Schüler zum Bischof ernannt. Das Kind kleidete sich in die entsprechenden Gewänder und durfte die anderen Schüler für ihr Betragen belohnen oder aber bestrafen.

So entstand der Brauch, am Tag des Heiligen die Kinder zu bescheren – bis zur Reformation durch Martin Luther, der die Heiligen und damit auch deren Brauchtum kurzerhand abschaffte. Doch konnte er den beliebten Gabenbringer nicht einfach ersatzlos verschwinden lassen. So hat Luther das Schenken von Nikolaus losgelöst und auf Weihnachten verlegt. Dafür brauchte er einen neuen Geschenkeverteiler und hat das Christkind, das er im Elsass fand, übernommen.

Doch das wurde in den 1930er Jahren plötzlich auch katholisch. So tauchte eine neue Figur in den evangelischen Familien auf: Der Weihnachtsmann. Er war in den USA aus der Figur des Nikolaus entstanden. Sein Aussehen soll angeblich aus der Darstellung des kurpfälzischen „Pelzenickel“ abgeleitet worden sein. Der war in einen langen Mantel eingehüllt, trug einen langen Bart und hatte eine Peitsche in der Hand. So eroberte der Pfälzer als Weihnachtsmann die Welt.

