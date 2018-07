Anzeige

Brühl.Nach einjähriger Pause veranstaltet die Brühler Bläserakademie das „Sommerwind Open Air“. Gaststar ist in diesem Jahr die Band „The Flames“ aus Mannheim, bekannt für das Lied „Everytime“ aus der Afri-Cola-Werbung.

Das Sommerwind-Open-Air findet am Samstag, 21. Juli, auf der Rollschuhbahn im Steffi-Graf-Park statt und beginnt um 19 Uhr. Somit können die Gäste auch nach dem Konzert noch verweilen und einen Sundowner genießen, heißt es in einer Ankündigung.

„The Flames“ und das sinfonische Blasorchester Brühl interpretieren Originalwerke (Danzon No 2, Spain, Latino Mallets) sowie Cover der Scorpions, Elvis, Deep Purple, Rolling Stones und mehr, so der Veranstalter. Die Bläserakademie verspricht Gänsehaut im Herzen der Hufeisengemeinde. Karten gibt’s bei der Bücherinsel, in der Rohrhof- und der Sonnen-Apotheke. zg