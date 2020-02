Blauschimmel verhindert den blauen Dunst

In zwei Zigarrenfabriken konnten die Brühler zu Beginn des 20. Jahrhundert ein Zubrot verdienen. Auf dem Bild präsentieren sich 1915 die Frauen und Mädchen, die bei Linz & Cie in Lohn und Arbeit standen, mit ihren Brettern, in denen die Rohlinge in Form gepresst werden, und mit den gut gefüllten Zigarrenkisten.

© Heimatverein