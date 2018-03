Anzeige

Brühl.Geschätzt wird die Rose vor allem wegen ihrer charakteristischen üppigen Blüte. Die meisten Sorten zeigen diese ab Juni und blühen dann bis in den Spätsommer hinein. Voraussetzung dafür ist aber der zeitige Rückschnitt im Frühling.

Wann genau die Blumenfreunde zur Gartenschere greifen müssen, hängt stark von den örtlichen Witterungsbedingungen ab. Statt an einem bestimmten Datum sollten sich Rosenbesitzer also lieber an der übrigen Vegetation orientieren: Spätestens wenn die Forsythien blühen, ist es Zeit für den Rosenschnitt.

Wie dieser Schnitt von Rosen- und Ziersträucher genau vorgenommen werden soll, zeigt der Obst- und Gartenbauverein bei seinem Schnittkurs mit dem Referenten Uwe Brunner. Er will bei dem Vortrag auch gerne anfallende Fragen direkt beantwortet, heißt es in der Einladung.