Blumen für die Frühjahrszeit

Brühl.„Nachdem Brühl erfolgreich mit roten Sonnenblumen verschönert wurde, folgt nun die zweite Runde der Aktion ,Brühl blüht auf’ des örtlichen SPD-Ortsvereins“, betont der Brühler Parteichef Selcuk Gök. Nun wird die Wiese an der Stuttgarter Straße verschönert. Dafür wurden mehr als 1000 Blumenzwiebeln gekauft, die jetzt gepflanzt und dann im Frühjahr die Wiese verschönern sollen.

Ursprünglich war angedacht, dass sich alle Bürger an einem Tag an der Aktion beteiligen können, sagt Gök. Durch aktuelle Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus musste der SPD-Vorstand ein Hygienekonzept auf die Beine stellen. Demnach müssen sich interessierte Bürger nun beim Vorsitzenden Selcuk Gök melden und werden dann durch ein Mitglied des Ortsvereins mit Blumenzwiebeln beliefert und begleitet. Dann werden rund um den Nachen auf der Wiese bei der Stuttgarter Straße die Zwiebeln eingepflanzt.

Gut für Tiere und Menschen

„Ein zentraler Punkt, der die beiden Ortsteile der Gemeinde Brühl und Rohrhof verbindet, soll dadurch im Frühjahr besonders schön blühen und sowohl Tieren als auch Menschen eine Freude bereiten“, erklärt Gök. Da sich nur zwei Haushalte in der Öffentlichkeit treffen dürfen, aber das Gärtnern ausdrücklich erlaubt sei, soll die Pflanzaktion auch zwischen den Jahren weitergehen, erklärt die Ortsspitze der SPD in einer Pressemitteilung. zg

Info: Anmeldungen nimmt Selcuk Gök per E-Mail an selcuk.goek@spd-bruehl-rohrhof.de oder per WhatsApp an 0152/37 76 51 72 entgegen.

