Blumen fürs Frühjahr gesät

Brühl.„Nachdem Brühl erfolgreich mit roten Sonnenblumen verschönert wurde, folgt nun die zweite Runde unserer Aktion ,Brühl blüht auf’“, verkündet der Vorsitzende des SPD-Ortsvereins, Selcuk Gök. In den kommenden Tagen soll die Wiese an der Stuttgarter Straße verschönert werden, blickt er voraus.

Für die Aktion wurden von der SPD bereits mehr als 100 Blumenzwiebeln gekauft, die nun gepflanzt werden sollen, damit sie die Wiese im Frühjahr mit ihrer Blütenpracht verschönern können. Es gibt eine große Vielfalt an Zwiebelblumen. Sie stammen aus so ziemlich allen Teilen der Welt.

Ursprünglich war angedacht, dass sich alle Bürger bei der Aktion beteiligen und aktiv ein paar der floralen Frühboten stecken sollten. Durch aktuelle Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus musst der SPD-Vorstand jedoch ein Hygienekonzept auf die Beine stellen, die der ganzen Aktion ein wenig Spontaneität nimmt. Dennoch ist eine Beteiligung der Menschen möglich.

So müssen sich interessierte Bürger an den Vorsitzenden Selcuk Gök per E-Mail an selcuk.goek@spd-bruehl-rohrhof.de wenden. Sie werden dann durch ein Mitglied des SPD-Ortsvereins mit Blumenzwiebeln beliefert, welche Rund um das Boot „Rhoischnoog“ auf der Wiese an der Stuttgarter Straße gepflanzt werden.

„Ein zentraler Punkt, der die beiden Ortsteile der Gemeinde Brühl und Rohrhof verbindet, soll dadurch im Frühjahr besonders schön blühen und sowohl Tier als auch Mensch eine Freude bereiten“, sagt Gök. Startschuss war dieses Wochenende mit den Gemeinderäten Gabi Rösch und Hans Hufnagel. Danach sollen andere Mitglieder des Ortsvereins sowie Bürger die Chance haben, sich anzumelden und teilzunehmen, betont die SPD. zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 14.12.2020