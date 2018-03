Anzeige

Brühl.Ihr helles Wunder erlebten die Bewohner der Luisenstraße am Samstagabend. Dichte Rauchschwaden durchzogen die Straße und von einer helllodernden Flamme breitete sich schnell große Hitze aus. Ein am Straßenrand geparkter BMW stand lichterloh in Flammen – das Feuer züngelte bedrohlich aus dem Motorraum des Wagens.

Die Polizei meldete gestern: Am Samstag gegen 21 Uhr geriet aus bislang ungeklärter Ursache ein in der Luisenstraße abgestellter BMW in Brand. Tatsächlich war der Notruf bereits um 20.54 bei der Freiwilligen Feuerwehr eingegangen, die sich sofort auf den Weg machte. Beim Eintreffen der Polizeibeamten und der Freiwilligen Feuerwehr brannte der BMW lichterloh, so die Mitteilung der Polizei.

Schnelles Eingreifen

Das Feuer konnte durch die Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht werden. Aufgrund der starken Hitzeentwicklung wurde jedoch ein angrenzendes Wohnhaus beschädigt: Ein Rollladen fiel aus seiner Laufschiene und die dahinterliegenden Glasscheiben barsten. Der Schaden an dem Fahrzeug beläuft sich auf geschätzte 20000 Euro, der Schaden am Haus auf weitere geschätzte 2000 Euro. Die weiteren Brandermittlungen führt das Polizeirevier Mannheim-Neckarau. Ein Verbrechen vermuten die Beamten aber nicht, so die Pressemitteilung – derzeit wird von einem technischen Defekt ausgegangen.