Bombe beschert einen einsatzreichen Tag für die Helfer

Brühl.Einen einsatzreichen Tag hatte die Feuerwehr am Mittwoch zu verzeichnen Zunächst wurde die Kommunikationsgruppe der Feuerwehr in die Nachbargemeinde Ketsch gerufen. Die Brühler Kameraden unterstützten die Einsatzleitung vor Ort bei den Maßnahmen nach dem Fund der Fliegerbombe im Ortskern (wir berichteten).

Etwas mehr als eine Stunde nach diesem ersten Alarm wurden weitere Kräfte der Brühler Wehr gegen 14.15 Uhr nach Ketsch gerufen. Da die Kameraden dort durch den Bombenalarm mit allen Kräften gebunden war, besetzte die Freiwillige Feuerwehr Brühl sicherheitshalber die Wache der Enderlegemeinde, um im Einsatzfall möglichst schnell vor Ort helfen zu können. Beide Einsätze waren für die Brühler Wehrleute gegen 18 Uhr beendet.

Rettungsdienst unterstützt

Zu ihrem 234. Einsatz in diesem Jahr rückte die Brühler Wehr dann am Mittwoch gegen 23.29 Uhr aus. In der Rohrhofer Straße benötigte der Rettungsdienst Unterstützung bei einem Patiententransport. Zusätzlich zu den Kräften aus Brühl wurde auch die Drehleiter aus Schwetzingen hinzugerufen, mit deren Hilfe der Patient, aus dem dritten Obergeschoss, auf Bodenniveau gebracht wurde.

Im Einsatz bei dieser Unterstützung des Rettungsdienstes war neben der Drehleiter aus der Nachbarstadt ein Löschfahrzeug aus der Hufeisengemeinde. cb

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 30.10.2020