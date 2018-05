Anzeige

Über 30 aktive Tänzer in den einzelnen Garden, sowie zwölf Jugendliche im Jugendelferrat zeigen, dass die Rohrhöfer Göggel auf die Jugendarbeit besonderes Gewicht legen. Neben den Auftritten während der Kampagne stehen viele Aktivitäten auch in der „fastnachtlosen“ Zeit an. So wird ein Trainingslager stattfinden und die Jugend wird am Rohrhofer Sommerfest und der Brühler Kerwe Kaffee und Kuchen, Hamburger und Getränke anbieten.

Zunftmeister Harald Müller gab einen Bericht über die Aktivitäten der Zunftgruppe ab. Auch sie freut sich über Nachwuchs und wird diesen in der nächsten Kampagne mit Häs und Goggelmaske ausstatten. Besonders wies er auf die bereits laufenden Vorbereitung des Nachumzuges hin, der nächstes Jahr am 19. Januar durch die Rohrhofer Straßen und das Narrendorf ziehen wird.

Hohe Ausgaben

Ute Michel stellte im Kassenbericht fest, dass die „Göggel“ mit dem abgelaufenen Geschäftsjahr zufrieden sein können. Trotz hoher Ausgaben für den Nachumzug und der Investition in die neuen Uniformen für die komplette Garde konnte die Kasse zufriedenstellend abgeschlossen werden. Der Vorstand wurde daher auch entlastet.

Die Wahlen zur Ergänzung des Vorstandes für den zurückgetretenen stellvertretenden Vorsitzenden Ralf Schwarz verliefen reibungslos. Boris Deuker war der einzige Kandidat, der dann auch gewählt wurde. Die beiden Kassenprüfer Vanessa Odegaard und Angelika Weber wurden in ihrem Amt bestätigt.

2018/2019 hat der Verein ein doppeltes Jubiläum: elf Jahre Jugendelfertat und elf Jahre Goggelzunft. Diese wird mit einem Nachtumzug am 19. Januar gefeiert. Neue Elferräte und Anwärter zum Elferrat werden an der Eröffnung zur Kampagne ernannt.

Die nächste Aktivenversammlung findet am Donnerstag, 7. Juni, um 20 Uhr im Vereinsheim Hotel/Restaurant „Brühler-Hof“ statt. Themen werden das Rohrhofer Straßenfest und der Elferrats-Kodex sein. Alle Elferräte werden gebeten, an der Sitzung teilzunehmen.

