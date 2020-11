Born fordert „beste Bildung“ durch Ganztagsbetreuung

Brühl.Der direkte Kontakt sei dem Schwetzinger SPD-Wahlkreisabgeordneten Daniel Born besonders wichtig, heißt es in einer Pressemitteilung aus seinem Büro. Ob in Bürgergesprächen oder seiner Dialogtour, bei denen er Kinderbetreuungseinrichtungen, Betriebe, Jugendzentren und die Rathäuser im Wahlkreis oder zahlreiche weitere Organisationen und Einrichtungen besucht: immer gehe es ihm darum, aus den Gesprächen die Anliegen mit nach Stuttgart zu nehmen.

„Das alles ist ein sehr, sehr wichtiger Baustein meiner Arbeit für den Wahlkreis“ betont der Experte für Wohnungsbau und Bildungspolitiker, der, wie er selbst erklärt „derzeit als Obmann im Untersuchungsausschuss zum Dubai-Debakel der grün-schwarzen Landesregierung Aufklärungsarbeit leistet“.

So will er im laufenden Jahr noch einmal in allen Wahlkreisgemeinden zu Veranstaltungen einladen. „Es freut mich, dass die SPD-Ortsvereine dabei sind und gemeinsam mit mir das Gespräch suchen zu den aktuell drängendsten Fragen im Wahlkreis“, beschreibt der Schwetzinger Landtagsabgeordnete die Idee zu der Veranstaltungsreihe. Die Situation der Pandemie, die derzeit bei allem, was getan werde, eine Rolle spielt, solle natürlich berücksichtigt werden. „Dennoch ist es wichtig, dass die Themen auch unabhängig von der Pandemie betrachtet und diskutiert werden – zumal vieles davon vom Klimawandel bis zur Frage der optimalen Kinderbetreuung und Bildung uns auch noch lange nach Corona beschäftigen wird – die Weichen dafür werden heute gestellt“, so Born.

Auftakt der Reihe ist eine Veranstaltung mit dem SPD-Ortsverein in der Hufeisengemeinde, die wie alle Aktivitäten in den kommenden Wochen online passieren soll. „Dass die Brühler mich mit dem Thema ,Guter Ganztag geht – beste Bildung jetzt!’ zu einem meiner Arbeitsschwerpunkte eingeladen haben, freut mich besonders, auch wenn in der Hufeisengemeinde natürlich auch der gelingende Wohnungsbau und viele andere Themen spannend sind“, betont Born.

Die Bevölkerung ist von der SPD eingeladen, sich an den Veranstaltungen des Wahlkreisabgeordneten zu beteiligen und alle Interessierten erhalten von Borns Hockenheimer Wahlkreisbüro die Zugangsdaten zu den Veranstaltungen. Dort werde auch bei technischen Schwierigkeiten, an den Online-Veranstaltungen teilzunehmen, beraten und geholfen. zg/ras

