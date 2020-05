Botschaften als Lichtblicke

Brühl/Ketsch.„Die Krise und ihren weiter bestehenden Einschränkungen im Alltag sind für viele Menschen nicht so einfach zu bewältigen“, meint Pastoralreferent Fabian Frank von der katholischen Seelsorgeeinheit. Dazu komme noch die Ungewissheit über die Entwicklung der Lage. Die Corona-Krise sei deshalb noch immer eine Herausforderung, die bisweilen mutlos werden lasse. „Lassen Sie uns gemeinsam Mut und Hoffnung schenken und einen Mutausbruch starten“, lädt er ein. Dazu werden ab Donnerstag, 14. Mai, in den Eingangsbereichender drei Kirchen in Ketsch, Brühl und Rohrhof „Mutkarten“ aus einem Kunstprojekt ausliegen.

Davon könne sich jeder Karten auswählen, um ein paar nette, ermutigende und aufmunternde Worte an Verwandte, Freunde, Bekannte, Pfarrgemeinderatsmitglieder, Kita-Teams, Gemeindeteams, Senioren oder andere Nachbarn daraufzuschreiben. Die „Mutkarten“ werden dann bei der betreffenden Person in den Briefkasten geworfen oder mit der Post versendet – „und jemand freut sich und bekommt Mut in dieser anstrengenden Zeit“, so der Pastoralreferent.

Man könne auch eine oder mehrere Mutkarten gestalten und sie als Botschaft an die ganze Gemeinde an die Pinnwand in ihrer Kirche hängen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 11.05.2020