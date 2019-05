Botschafter der Kurpfalz bieten satten Klang

Brühl.„There is a land far from this distant shore“, beginnt die alte schottische Volksweise „Highland Cathedral“. Und dieser traditionelle Song gab der Konzertreise der Bläserphilharmonie Rhein-Neckar nicht nur die Richtung vor, sondern spielte auch bei den Stücken der Setliste dieser Tournee durch England, Schottland und Irland immer wieder eine wichtige Rolle. „Es war einfach rundum toll“, gerät

...