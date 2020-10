Brandschutzarbeiten folgen sogleich

Die Dichtungsbahnen sind in der Festhalle drin. Nun kommt die Trittschalldämmung, der Estrich und das neue Parkett: Aus-zubildende Celine Lazarus (v. l.), Kulturamtsleiter Jochen Ungerer und Marcus Schütterle vom Bauamt schauen sich den Boden an.

Die Sanierungsarbeiten in der Festhalle ruhen manchmal ein paar Tage. Aber nur, weil das so sein muss. Der Boden in Brühls guter Stube ist komplett entfernt worden (wir berichteten). Nun muss der Untergrund wieder Schicht für Schicht aufgebaut werden. Das dauert seine Zeit, weil die rund 300 Quadratmeter große Fläche zwischendrin immer gut abtrocknen muss. „Das Trocknen geht nicht mit ...