Brauchtumspflege trifft auf Schabernack

Brühl.„Narri narro“, klingt es am heutigen Samstag durch die Hufeisengemeinde, denn die Narretei nach schwäbisch-alemannischem Vorbild erobert beim zweiten Nachtumzug der „Rohrhöfer Göggel“ den Ort. Doch, so versichert die gastgebende Zunft, auch die anderen Fasnachtsjubelrufe wie „Ahoi“ dürfen den Zugweg begleiten.

Dennoch orientiert sich die Goggelzunft klar an den südbadischen und Wüttemberger Wurzeln des Brauchtums – so starten sie offiziell auch nicht am Elften im Elften in die fünfte Jahreszeit, sondern werden erst am Dreikönigstag – dem Start des Fasnet – aus dem Stall gelassen.

Über 60 Zugnummern mit rund 1500 Umzugsteilnehmern setzten sich heute durch die Straßen in Bewegung, wenn der Startschuss für den Nachtumzug der „Rohrhöfer Göggel“ gegeben wird. Dieser Umzug unterscheidet sich wesentlich von den landläufig bekannten Fasnachtsumzügen, denn es werden ausschließlich Fußgruppen – bestehend aus Häs- und Maskenträgern sowie Guggemusiken – an den Start gehen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Es war das erklärte Ziel, die Größe des ersten Nachtumzugs zu erreichen, was dann sogar übertroffen wurde. Mit über 50 Fußgruppen und elf Guggemusiken wird der Lindwurm durch die Straßen ziehen und am Ende ins Narrendorf rund um den Gockelbrunnen zurückkehren. Alle sind eingeladen, sich das Treiben vom Straßenrand anzuschauen.

In einem Narrendorf rund um den Gockelbrunnen werden Teilnehmer und Gäste bewirtet. Dort erwarten ab 16 Uhr die „Rohrhöfer Göggel“ ihre närrischen Gäste, doch erst ab 18 Uhr wird der Umzug in der Hofstraße aufgestellt. Ab 19.01 Uhr ziehen die Hexen, Fabelwesen, Sagengestalten und Dämonen dann durch die Rheinauer Straße, Bismarckstraße, Herzogstraße, Karl-Theodor-Straße, Kaiserstraße, Brühler Straße – also genau in entgegengesetzter Richtung wie bei der ersten Auflage.

Für diese Großveranstaltung werden die Anwohner am Umzugsweg, im Narrendorf und am Aufstellungsort Hofstraße um Nachsicht gebeten, denn es müssen einige Straßen gesperrt und mit Halteverbot belegt werden. Auch der Parkraum ist begrenzt und die Besucher werden gebeten weiträumig zu parken. Zudem werden alle Besucher aufgefordert, mit einem Obolus von zwei Euro das Programmheft mit der Zugaufstellung zu erwerben und damit die Veranstaltung mit einer kleinen Spende zu unterstützen. zg/ras

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 19.01.2019