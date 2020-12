Briefe ans Christkind

Brühl.Ihren Wunschzettel in einem selbst gestalteten Brief ganz persönlich an das Christkind senden. Das war das Anliegen der Gruppen „Steffi Graf“ und „Brüder Grimm“ im Sonnenscheinhort. So kam es, dass die Erzieher der beiden Gruppen, Tim Heilmann und Sophie Lopez Zanon, die Adresse vom Christkind aus ihren alten Kontaktbüchern rauskramten.

Dann war es so weit. Die Kinder durften ihre Wünsche sammeln und ihren Brief an das Christkind selbstständig gestalten. Dabei wurden sie sehr kreativ und verzierten mit viel Liebe und Freude ihre Wunschzettel. Da das freie Schreiben nach drei Monaten Schule noch ein wenig schwerfiel, wurden zahlreiche Spielzeugkataloge besorgt. Die Kinder durften sich hieraus ihre Wünsche suchen, rausschneiden und aufkleben. Von einer Carrera-Bahn bis hin zu einer Playmobil-Pferdefarm war alles dabei. Für Wünsche, die nicht in den Spielzeugkatalogen zu finden waren, gab es natürlich die Möglichkeit, diese mit bunten Stiften zu malen. Eine freie Stelle fand man auf fast keinem Wunschzettel mehr.

Alle Wunschlisten waren fertig, und nun? Die Briefe wurden fein säuberlich eingepackt im Briefumschlag mit der Adresse des Christkindes und der Heimadresse der Kinder versehen. Dann ging es in einem winterlichen Spaziergang zur Post, denn ohne Briefmarke kommt keiner der Briefe beim Christkind an.

Auf dem Rückweg gab es einen kurzen Stopp am Briefkasten vor der alten Brühler Post. Dort durften die Kinder ihren eigenen Brief mit einer Briefmarke bekleben und in den Briefkasten und somit auf den Weg zum Christkind schicken. zg

