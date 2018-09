Bringt eure Wünsche ein

Hallo Kinder, das ist euer Tag! Es gibt nämlich den sogenannten Weltkindertag und der ist jedes Jahr am 20. September, also heute. Da es Länder gibt, in denen Kinder arbeiten müssen, wird heute mit verschiedenen Aktionen ganz besonders für eure Rechte gekämpft. Unicef und das deutsche Kinderhilfswerk machen das auch. Das sind viele Menschen, die sich zu einer Organisation zusammengeschlossen haben. Jedes Jahr gibt es für den Weltkindertag ein anderes Motto. Diesmal lautet es: „Kinder brauchen Freiräume“. Ihr sollt also eure Wünsche und Ideen in die Gesellschaft miteinbringen. Egal ob das Umweltschutz, Kunst oder Physik ist. Am Wochenende wird gefeiert. Im Luisenpark Mannheim ist am Samstag, 22. September, ab 14 Uhr eine Spiel- und Entdeckerwelt aufgebaut. Da könnt ihr toben, spielen, basteln und sogar Sachen erfinden. Es gibt viel zu lernen und in Wettbewerben geht es rund.

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 20.09.2018