Brote helfen Äthiopiern

Brühl.Ein rundes, glattes Brot zu formen ist gar nicht so leicht und kostet ganz schön Kraft. Diese Erfahrung machten die Konfirmanden der evangelischen Kirchengemeinde. Sie engagierten sich bei der Aktion „5000 Brote – Konfis backen Brot für die Welt“. Dabei bereiteten sie in Zusammenarbeit mit der Bäckerei Lutz Brote zu, verzierten sie individuell und verkauften sie nach dem Gottesdienst im Gemeindezentrum. Der Erlös aus dieser Verkaufsaktion – immerhin 245 Euro – kommt einem Kinder- und Jugendbildungsprojekt in Äthiopien zugute, das durch die Aktion „Brot für die Welt“ unterstützt wird.

Überrascht waren die Jugendlichen nach ihren ersten Erfahrungen, dass Bäckermeister Volker Lutz gleichzeitig sogar zwei perfekt runde Brote schafft – mit jeder Hand eines. Derart angespornt, übten die Konfirmanden das Brotformen engagiert und schon bald sahen auch ihre Laibe ordentlich aus.

Durch die Teilnahme an dieser Aktion lernten die Konfirmanden das alte Handwerk kennen, beschäftigten sich aber auch mit den Themen „Brot“ und „Eine Welt“, denn sie engagierten sich und erfuhren, dass sie sich tatkräftig für andere einsetzen können.

Und ihr Engagement wurde von Erfolg gekrönt: Alle Brote fanden nach dem Gottesdienst reißenden Absatz. ras/zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 13.11.2018