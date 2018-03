Anzeige

Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich nach Angaben der Polizei drei Personen in dem betroffenen Gebäude. Verletzt wurde niemand. Wie die Polizei am späten Freitagabend mitteilte, wurde die Sauna "als Stauraum für diverses Gerümpel" zweckentfremdet genutzt. Brandursache war demnach ein an der Außenwand der Sauna abgestellter Gegenstand, durch welchen das Bedienelement der Sauna aktiviert und diese in Betrieb gesetzt wurde, wodurch es in der Folge zum Brand kam, so die Ermittler am Freitagabend. Eine genaue Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt.

Neben der Freiwilligen Feuerwehr der Hufeisengemeinde, die mit fünf Wagen vor Ort war, wurde auch die Wehr aus Ketsch nachalarmiert. Zusammen mit dem Rettungsdienst und der Polizei waren insgesamt mehr als 30 Einsatzkräfte beteiligt.

Großräumige Absperrung

Das sorgte bei vielen Karfreitags-Spaziergängern und Autofahrern für Aufsehen: Während des Einsatzes war die Bahnhofstraße großräumig abgesperrt. Für die größtenteils ehrenamtlichen Rettungskräfte war der Einsatz am Feiertag aber noch nicht so schnell rum. „Mit dem Aufräumen und dem Reinigen unseres Materials in der Feuerwache waren wir noch mehrere Stunden beschäftigt“, erklärte gestern Abend Cort Bröcker, bei der Brühler Wehr für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig.

