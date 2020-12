Brühl siegt bei den Teams

Brühl.Mit 251 aktiven Radelnden in 27 verschiedenen Teams war die Gemeinde Brühl dieses Jahr zum dritten Mal an der Klimaschutzkampagne des Klimabündnisses beteiligt. Insgesamt meldeten die Brühler und Rohrhofer 43 638 Kilometer. Das reichte im Kreisvergleich allerdings nicht für einen der vorderen Plätze.

Wie das Landratsamt mitteilt, hatten sich im Herbst 45 Kommunen aus dem Landkreis der Aktion des Klima-Bündnisses angeschlossen, um einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. 562 Radler-Teams legten in den drei Wochen über 1,1 Millionen Kilometer zurück. In der Kategorie der Städte und Gemeinden wurden in Weinheim mit 99 379 Kilometern und 757 Fahrradfahrern in 42 Teams die meisten gefahrenen Kilometer bei den Kommunen bis 49 999 Einwohnern im Rhein-Neckar-Kreis geradelt und dadurch 15 Tonnen CO2 vermieden.

Doch es gab nicht nur diese Königsklasse. Die Auszeichnung der besten Leistungen der Städte und Gemeinden sowie der Teams und der besten Radlerin und des besten Radlers im Rhein-Neckar-Kreis erfolgte in verschiedenen Kategorien. Neben einem persönlichen Anschreiben des Landrats und Urkunden für die jeweiligen Gewinnkategorien erhielten sie Preise als Anerkennung für ihre Leistung.

86 Teilnehmer dabei

Und da darf sich auch Brühl über einen Platz auf der obersten Stufe des kreisweiten Siegerpodestes freuen. In der Kategorie der Teams hat das „Offene Team Brühl“, das für die Hufeisengemeinde geradelt ist, mit 20 414 Kilometern und 86 Teilnehmern die meisten Kilometer im Rhein-Neckar-Kreis zurückgelegt und 3000 Kilogramm CO2 vermieden. Sie ist damit die einzige Kommune im Verbreitungsgebiet unserer Zeitung, die vom Kreis für eine Rekordleistung ausgezeichnet wird.

„Die Resonanz der Kommunen auf unsere Bitte um Teilnahme Anfang des Jahres hat uns überwältigt. 45 Kommunen haben sich an der Aktion angeschlossen und 6186 Bürger des Rhein-Neckar-Kreises zur Teilnahme gewinnen können “, freute sich Landrat Stefan Dallinger über die bereits zum dritten Mal im Landkreis organisierte Aktion des Klima-Bündnisses.

„Ich freue mich, dass wir die Erfolge vom vergangenen Jahr trotz der Entwicklungen im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie übertreffen konnten“, so der Landrat, „dies ist ein aktiver Beitrag zum Klimaschutz, den wir gemeinsam mit unseren Einwohnern erreicht haben“, sagte er.

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 22.12.2020