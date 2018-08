Brühl vergibt Führung

Der FV Brühl ging im Fußball-Landesligaspiel gegen den VfL Kurpfalz Neckarau mit 1:0 durch Tim Heene in Führung, am Ende stand jedoch eine 1:3-Niederlage der Gastgeber.

Der FVB begann gut und hatte durch Can Aydingülü (15.), Alexander Cermak (16.) und Tim Heene (21.) die ersten Torschüsse zu verzeichnen. Brühls Keeper Deniz Tanyeri präsentierte sich zudem hellwach, er klärte kurz vor den auf ihn zustürmenden Tim Kröbel (22.). Dann machte er sich lang und parierte er einen Schuss von Kevin Roderig (24.). Auch VfL-Schlussmann Burak Polat ließ zunächst keinen Treffer zu, er fing einen Querpass vor dem einschussbereiten Heene ab (26.). In der 30. Minute war er dann machtlos, Heene traf nach einer Kopfballablage von Aydingülü per Direktabnahme zum 1:0. Die Gäste glichen zu einem ungünstigsten Zeitpunkt für Brühl aus, Idris Yildirim erzielte vor dem Pausenpfiff per Foulelfmeter das 1:1 (45.+1). Diese Strafstoßentscheidung wurde auf der Brühler Trainerbank diskutiert.

Tanyeri verhindert Treffer

Nach Wiederanpfiff hatte Brühls Robin Hess die erste Gelegenheit, Polat klärte seinen Schuss aus spitzem Winkel per Faustabwehr (49.). Die erstmalige Neckarauer Führung gelang Spielführer Stephan Abel, er traf aus der Distanz zum 1:2 (63.). Die Gastgeber waren zwar bemüht, gefährlicher agierte allerdings der Gegner. So verhinderte Tanyeri gegen Patrick Piontek einen weiteren Treffer (73.) und nach einem Lattentreffer scheiterte dieser erneut am FV-Keeper (79.). Die Entscheidung gelang Yildirim, er verwertete eine Flanke per Kopf zum 1:3. „Es haben zwei gleichwertige Mannschaften gegeneinander gespielt, wir machen einfach zu viele individuelle Fehler“, kommentierte Brühls Trainer Volker Zimmermann. vm

