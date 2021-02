"Brühler Kollerfähre soll erhalten bleiben"

Brühl.Pandemiebedingt digital statt wie üblich in Präsenz hat der SPD-Ortsverein eine Vorstandssitzung abgehalten. „Wir haben ein Team bereitgestellt, das telefonische Unterstützung angeboten hat. Dadurch konnten Startschwierigkeiten behoben werden und alle problemlos teilnehmen“, resümiert Vorsitzender Selcuk Gök. Die Tagesordnung glich einer Präsenzveranstaltung. Nach Berichten aus dem Kreis- und Gemeinderat folgte die Jahresplanung.

„Wir planen unser beliebtes Gänsweidfest am Vatertag, nur eben mit stark angezogener Handbremse“, weiß Vorstandsmitglied Gerrit Jürgensen um die unsicheren Planungsmöglichkeiten in Pandemiezeiten. Fest steht die Online-Veranstaltung mit dem Landtagsabgeordneten Daniel Born jetzt am Samstag, 6. Februar, um 19 Uhr online zum Thema „Stadt.Land.Fluss. – Mobilität neu denken“. Dort wird die Brühler Kollerfähre thematisiert, ein wichtiges Anliegen der Genossen.

Die Kollerfähre ist noch nicht gerettet. Zwar wurden die Zuschüsse für 2020/2021 in den Staatshaushaltsplan eingestellt, „aber was danach kommt, weiß niemand“, so Pascal Wasow, der eine Petition zum Erhalt gestartet hatte, für die er über 3000 Unterschriften gesammelt hat. „Toll, wie viele uns unterstützt haben und die Listen ausgelegt und darauf hingewiesen haben“, zeigt sich Wasow dankbar.

Wenig dankbar zeigten sich bis jetzt die Ministerialen in Stuttgart: Trotz einer glasklaren Argumentation in der Sache gab es bis dato kein Einlenken aus dem Finanzministerium. „Insbesondere nachdem vor einigen Monaten das Kreisarchiv nochmals nachgelegt hatte, indem es auf die ausdrücklichen Schreiben des badischen Finanzministeriums aus den 1860er Jahren verweist, die feststellen, dass die Fähre nicht nur eine Fähre für die Staatsdomäne ist, sondern für die Allgemeinheit da sei und aufrechterhalten werden müsse.

Baden-Württemberg müsse dies endlich anerkennen und ihre weitere Erhaltung zusagen, fordert SPD- Kreisrat Ralf Göck. Bereits im Dezember konnte Gemeinderat Pascal Wasow im Stuttgarter Abgeordnetenhaus mit Daniel Born und dem Vorsitzenden des Finanzausschusses, Rainer Stickelberger, über die Fähre diskutieren. Im Februar endet die Online-Petition. Zur Petition geht's hier.

Info: Zugangsdaten für Samstag per E-Mail an buero@daniel-born.de

