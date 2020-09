Brüllende Löwen begrüßen die Kinder

Brühl.„Hier oben steht ,Herzlich Willkommen’“, erklärt die Rektorin der Schillerschule, Dorothea Schmidt-Schulte, bei der Begrüßung der Erstklässler, „das ist sehr zutreffend, denn heute ist für euch und eure Eltern ein besonderer Tag, den ihr immer im Herzen tragen werdet“. Und mit viel Herzblut hatten sich die Verantwortlichen daran gemacht, diesem Tag einen schönen Rahmen zu geben.

Die Einschulung an Grundschulen darf in diesem Corona-Jahr „keinen überwiegend geselligen Charakter“ haben, verlangt das Bildungsministerium. Wie jedoch genau gefeiert wird, muss die Schule entscheiden – und verantworten.

In der Schillerschule wurden die Kinder klassenweise begrüßt – zwei erste Klassen im Haupthaus und 18 Kinder, die in den Jahrgangsgemischten Klassen der Außenstelle Rohrhof unterrichtet werden. Insgesamt sind das 70 Jungen und Mädchen. In der Sporthalle und auf dem Pausenhof war viel Platz, um die Erstklässler und deren Eltern zu begrüßen.

Zum Einstieg in diese neue Etappe des Lebens, las Schmidt-Schulte Gedichte vor, wer was in der Schule lernt: Das ging vom Brüllunterricht für den Löwen bis zum Mümmeln für die Hasen. Und was lernen die Menschenkinder? „Lesen, Rechnen, Schreiben, auf dem Platz sitzenbleiben“, zitierte die Rektorin, um dann gleich zu betonen, dass der letzte Punkt nicht immer gelte – „ihr werdet euch auch viel bewegen!“

Tierisch fiel auch die Begrüßung der 51 Jungen und Mädchen an der Jahnschule aus. Sie wurden ebenfalls klassenweise in der geräumigen Sporthalle begrüßt. „Schön, dass ihr hier seid und nicht anderswo“, hieß Schulleiterin Juliane Groß die neuen Erstklässler willkommen. Dann übernahmen die schon erfahrenen Grundschulkinder in Kleinensembles die Bühne. Dem Willkommenslied des fünfköpfigen Auswahlchores folgte ein Singspiel vom Löwen, der nicht schreiben konnte und deswegen Probleme hatte, seine Angebetete – eine Löwendame mit Bildung – seine Liebe per Brief zu erklären. Aber wie es sich gehört, gab es ein romantisches Ende für die beiden Tiere, das mit dem Erlernen des Buchstabens A seinen Anfang nahm.

Temporeich präsentierte eine kleine Formation auch den Schultanz, den die Erstklässler in nächste Zeit sicher auch erlernen werden.

Während die Kinder in beiden Schulen zum ersten Mal ihre Klassenzimmer betraten, sorgten der Elternbeirat beziehungsweise der Freundeskreis für eine Bewirtung der Eltern unter Einhaltung der Hygienevorschriften.

„Ich sehe mit der neuen Maske aus wie ein Ninja“, sagt ein neuer Schüler. Der sechsjährige Erstklässler weiß ganz genau, was Corona ist: „Daran kann man sterben oder sehr krank werden. Deshalb müssen wir in der Schule oft Hände waschen und Masken tragen.“ Der Junge ist auf seinen neuen Lebensabschnitt offensichtlich gut vorbereitet, da er schon oft mit seiner großen Schwester „Schule spielen musste“. Doch die Einschulungsfeiern fielen allen Beschränkungen zum Trotz sehr unbeschwert aus – Gratulation an die Verantwortlichen beider Schulen.

