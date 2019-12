Büro- und Wohnhäuser in Diskussion

Brühl.Die nächste öffentliche Sitzung des Gemeinderatsausschusses für Technik und Umwelt findet an diesem Montag, 9. Dezember, ab 18.30 Uhr im Rathaus statt. Auf der Tagesordnung steht ein Antrag auf Baugenehmigung für ein Bürogebäude in der Straße An den Werften, zudem ein Antrag zur Errichtung eines Betriebsgebäudes mit Umbau der Stromanlage im Umspannwerk im Inselweg sowie eine Genehmigung im vereinfachten Verfahren für zwei Schleppgauben in der Freiburger Straße.

Zudem entscheiden die Ratsmitglieder über die Genehmigung im vereinfachten Verfahren für die Errichtung eines Einfamilienhauses mit Einliegerwohnung in der Otto-Hahn-Straße und den Neubau von zwei Doppelhaushälften jeweils mit Garage und Stellplatz in der Gustav-Hertz-Straße sowie eines Einfamilienwohnhauses in der Robert-Koch-Straße. Informationen durch den Bürgermeister sowie Fragen und Anregungen der Mitglieder des Ausschusses und Bürger runden die Tagesordnung ab. ras

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 09.12.2019