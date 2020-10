Bundesnetzagentur bewertet die Gesundheitsgefahren

Brühl.Die Standortsuche für zwei neue G5-Mobilfunkmasten hat in Brühl eine Bürgerinitiative auf den Plan gerufen, berichtete Wolfram Gothe (CDU) im Anfrageteil der jüngsten Gemeinderatssitzung. So seien die Ratsmitglieder von einer Gruppe angeschrieben worden, die in ihrem Brief auf eine angebliche Gesundheitsgefährdung durch solche Sendeanlagen hingewiesen habe, informierte er.

Die beiden

...