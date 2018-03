Anzeige

Bevor der Autor einige Kapitel aus dem Buch zu lesen begann, verriet er, was sich hinter dem rätselhaften, vielsagenden Titel „Der König von Burgund“ verbirgt, sowie einiges zu den Personen. Mit subtiler Steigerung weckte er so bei den Zuhörern die Neugier auf das Geschehen, ohne jedoch zu viel zu verraten. Der „König von Burgund“ ist kein geringerer als der Kurfürst Carl Theodor, der bis heute, wie Orpel sagte, in der Region einen guten Ruf genießt: „Sie verdankt ihm den Schlossgarten, das Schlosstheater und das hohe Ansehen Mannheims als Musik- und Wissenschaftsstadt.“ Als der bayerische König starb, erbte Carl Theoder Bayern und zog nach München. Dort war er weniger beliebt. Sucht man in München nach Spuren von Carl Theodor, wirkt er gegenüber seinen Nachfahren unbedeutend. „Diese Diskrepanz“, so Orpel, „ist der titelgebende Hintergrund des Romans. Er hängt mit dem historischen Umstand zusammen, dass Carl Theodor Bayern tauschen wollte gegen die österreichischen Niederlande.“ Die erstreckten sich auf dem Gebiet des heutigen Belgiens und Luxemburgs und reichten bis zur Nordsee. Deswegen heißt auch das dritte Kapitel „Das kurpfälzische Meer“.

Ein bekannter Name

Hätte Carl Theodor dieses Gebiet erhalten, wäre aus dem Heiligen Römischen Reich ein westliches Königreich mit dem Namen Burgund hervorgegangen, das bis nach Freiburg gereicht hätte, so Orpel, der mit dem Gedanken spielte, dass alles auch anders hätte kommen können. Die Geschichte des Romans wirkt bis in die Gegenwart hinein. Eine Ausstellung in Mannheim und Worms soll die Zeit Carl Theodors lebendig werden lassen.

Deswegen plant der stellvertretende Leiter des Schlossmuseums, Romeo Pöstges, mit Oliver Treschko, Leiter des städtischen Museums Worms, den einige schon aus „Tintorettos Geheimnis“ kennen, eine Ausstellung in beiden Häusern. Im Zuge der Vorbereitung dieses gemeinsamen Projekts kommt ein mysteriöser Mord ins Spiel, ein Raub und ein merkwürdiger Schlossführer, Ernst Wilhelm Berger, der den Touristen gerne seine eigenen Geschichten über die Kurpfälzer Schlösser und deren Bewohner erzählt.

Woher er sein Wissen nimmt? Aus den ausgewählten Textpassagen erfuhren die Zuhörer von Bergers ganz persönlichen Begegnungen mit Carl Theodor, der manchmal vor ihm steht und einiges aus seinem Leben ausplaudert, das so in den Geschichtsbüchern nicht steht. Auch von den Bemühungen des Kommissars Brunner, das Geheimnis aufzulösen, erfuhren sie einiges, jedoch nicht, ob ihm dies auch gelingt. Dafür sollten sie natürlich das Buch lesen. So kauften sie es und ließen es sich als Dreingabe vom Autor signieren.

