Charmant, aber stets direkt

Brühl.Es ist schon nicht einfach: Kaum fühlt man sich innerlich dem Bobbycar entstiegen, ist da überall diese Verantwortung. Alles ist nur noch ökologisch, alle sind fit und ständig soll man im Einklang mit sich selbst sein, auf dass der eigene Darm noch charmanter werde.

Was für eine Aussicht für Ingolf Lück, der gerade 60 geworden ist und im neuen Programm über diese Themen sinniert. Vier Jahre nach „Ach Lück mich doch“ steht er mit seinem neuen Programm „Sehr erfreut! Die Comedy-Tour 2019“ wieder auf den Comedybühnen des Landes. So auch am Donnerstag, 28. März, um 20 Uhr in der Festhalle. Charmant, aber direkt seziert er eine Welt, die sich so schnell dreht, dass es sich manchmal lohnt, einfach stehenzubleiben.

Im Sprungbrett-Theater wurde er entdeckt und für die ARD-Musikvideosendung „Formel Eins“ angeworben, die er ab Januar 1985 moderierte. Im Dezember des gleichen Jahres gab er vor Vertragsende die Sendung wieder ab.

Während dieser Zeit spielte Lück in „Der Formel Eins Film“ mit, obwohl die Rolle für seinen Vorgänger Peter Illmann geschrieben worden war. Seit 1986 spielte Lück immer wieder Hauptrollen in Filmen und Fernsehproduktionen. Die Autoren schreiben Lück, seit er in der „Wochenshow“ in Schlips und Kragen den seriösen Anchorman parodierte, immer öfter in Maßanzüge. Zuletzt machte er im vergangenen Jahr als Sieger der Show „Let’s dance“ von sich reden. ras

