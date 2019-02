Choreografien aus dem Orient

Brühl.Der Tanzsportclub Kurpfalz bietet einen neuen Workshop an: Der orientalische Tanz betone die Weiblichkeit, mache Spaß und trainiere auf sanfte Weise den gesamten Körper, heißt es in der Ankündigung.

Der Tanz-Workshop stelle ein umfassendes Fitnesstraining dar, verbessere Beweglichkeit, Ausdauer, Körperhaltung, schule den Gleichgewichtssinn, die Koordination und löse Muskelverspannungen. Er helfe bei Problemen mit der Wirbelsäule, dem Unterleib und der Psyche, schreibt der Verein weiter.

Der orientalische Tanz stellt die Frau in den Mittelpunkt und widerlegt die medial auferlegte Vorstellung über Idealmaße. Der Workshop mit Trainerin Ülkü Klein beginnt am Donnerstag, 28. März, und findet an insgesamt zehn Abenden von 17.30 bis 18.30 Uhr im katholischen Pfarrzentrum statt. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 23.02.2019