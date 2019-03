Christbäume sorgen für zweite Bescherung

Brühl.„Bei unserer traditionellen Christbaumaktion, die kurz nach dem Dreikönigstag bereits zum 45. Mal durchgeführt wurde, ist es uns – nicht zuletzt durch die wunderbare Unterstützung vieler Kindergarteneltern – gelungen, ein Rekordergebnis zu erzielen“, bilanzierte der CDU-Vorsitzende, Kenneth Gund. „Das Geld geben wir nun an die konfessionellen Kindergärten in unserer Gemeinde weiter, damit es den Kindern zu Gute kommt“, führte Gund im katholischen Kindergarten St. Lioba bei der Spendenübergabe weiter aus. Insgesamt wurden bei der Aktion 3600 Euro zusammengebracht, die nun an verschiedene Einrichtungen gingen.

Gund dankte den Unternehmen Suez und Künzler, die beide bei der Spendenübergabe vertreten waren, für die Bereitstellung der Fahrzeuge, allen Spendern sowie den vielen Helfern für deren tatkräftige Unterstützung beim Christbaumsammeln.

Dann durfte sich jeder der drei katholischen und der zwei evangelischen Kindergärten jeweils über 700 Euro freuen. Im Namen aller Kindergartenleiterinnen dankte Gastgeberin Silvia Zobeley, die selbst tatkräftig mitgeholfen hatte. „Das Christbaum- und Spendensammeln hat unseren Eltern und mir großen Spaß gemacht und das Ergebnis ist super. Denn mit den Spielsachen, die wir von dem Geld nun kaufen können, werden auch die Kinder noch viel Spaß haben“, fasste sie ihre Erfahrung zusammen.

Der Sommer lässt schon grüßen

Beim Ausblick, was die Kindergärten in diesem Jahr mit dem Geld vorhaben, wurde die Freude auf den bevorstehenden Sommer deutlich, denn vielfach soll in den Betreuungseinrichtungen mit dem Spendengeld Spielzeug für Garten und Außenbereich angeschafft werden, hieß es.

In gemütlicher Runde nutzen die Leiterinnen der örtlichen Kinderbetreuungseinrichtungen die Gelegenheit, mit den CDU-Gemeinderäten Hans Faulhaber, Dr. Eva Gredel, Michael Till, Christian Mildenberger, Wolfram Gothe und Wolfgang Reffert über ihre Anliegen zu sprechen. Ein wichtiges Thema war dabei der weitere Ausbau der Kinderbetreuung in Brühl.

„Nachdem die Kindergärten St. Lioba und Heiligenhag nun beide erheblich erweitert wurden, wollen wir zügig Erweiterungen in den Kindergärten St. Bernhard und St. Michael sowie dringend erforderliche Sanierungen bei den ,Kleinen Strolchen’ in Angriff nehmen“, erklärte der CDU-Fraktionsvorsitzende Michael Till den Anwesenden die weiteren Vorhaben.

Pfarrerin Almut Hundhausen-Hübsch dankte der CDU für die Spenden an die evangelischen Kindergärten. Diakon Heiko Wunderling bedankte sich im Namen der katholischen Kindergärten und freute sich darüber hinaus über eine Spende für das Haus Berthildis der Brühler Kirchengemeinde in Mönchzell, das für Jugendfreizeiten angeboten wird und seit vielen Jahren von CDU-Altgemeinderat Winfried Geier „hervorragend ehrenamtlich betreut wird“, hieß es in einer kurzen Laudatio. zg

