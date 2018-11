Christstollen verschollen

Brühl.Nur noch wenige Wochen bis Weihnachten. Da wird es Zeit, so langsam, aber sicher ans Fest der Feste zu denken – dabei hilft der „unglaubliche“ Heinz Gröning. Der Comedian wird am Nikolaustag, 6. Dezember, ab 20 Uhr in der Villa Meixner sein Programm „Verschollen im Weihnachtsstollen“ vorstellen. Der Kartenvorverkauf dafür hat bereits begonnen.

In seiner sehr persönlichen Betrachtung der eigenen Weihnachtserlebnisse findet sich zweifellos jeder wieder, der schon einmal erfolglos versucht hat, dem Weihnachtsfest zu entfliehen. Und so verspricht Gröning ein Weihnachtsprogramm ohne Kompromisse – mit einer tiefen Verbeugung vor allem, was diesen einzigartigen Höhepunkt des Jahres so unverwechselbar macht.

Bei diesem Programm können sich selbst Weihnachtsmuffel köstlich amüsieren, wenn er „Oh, du Fröhliche“ in einen Rock’n’Roll verwandelt oder als Herbert Grönemeyer „Maria durch den Dornwald ging“ intoniert. Gröning möchte heiteren Tiefgang und brüllend komischen Unsinn bieten. ras

