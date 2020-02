Claudia K. wird vermisst

Die Vermisste Claudia K. könnte sich in hilfloser Lage befinden. © Polizei

Brühl.Claudia K. aus Brühl wird seit Donnerstag, 27. Februar, vermisst, teilt die Polizei mit. Die 46-Jährige hatte bereits am Mittwochabend, 26. Februar, eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter ihrer Betreuerin hinterlassen. Seither wurde sie nicht mehr gesehen.

Claudia K. ist circa 1,60 Meter groß, hat eine schlanke Statur und ein europäisches Erscheinungsbild. Zudem hat sie blondes Haar. Über ihre Bekleidung zum Zeitpunkt des Verschwindens ist nichts bekannt. Claudia K. befindet sich vermutlich in einer psychischen Ausnahmesituation. Es ist nicht auszuschließen, dass sie sich in hilfloser Lage befindet. Wer Hinweise zu ihrem Auffinden liefern kann, wählt den Polizeinotruf 110 oder wendet sich an den Kriminaldauerdienst unter Telefon 0621/1 74 44 44. pol

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 29.02.2020