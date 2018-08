Con indifferenza trifft crescendo

Dass sie nicht nur musikalisch Impulse des lateinamerikanischen Costa Rica erfahren, sondern auch die entspannte Mentalität des Landes erfolgreich in sich aufgesogen haben, bewiesen die Mitglieder von „fascinatio citharis“ auf ihrer jüngsten Konzertreise. „Wir haben Probleme mit dem Flieger und kommen wahrscheinlich etwas später“, lautete die Nachricht eines Mitglieds der Reisegruppe an die Familien in Brühl.

Kein Problem, Verspätungen sind im Flugverkehr ja nichts Besonderes. „Wann kommt ihr denn?“, wurde optimistisch nachgefragt. Die Antwort: „Wahrscheinlich einen Tag später oder so!“ Egualmente.

Da schauten die Daheimgebliebenen etwas ungläubig aufs Display des Smartphones. Doch sie hatten sich nicht verlesen – ein Tag Verspätung! Con furore! „Seid ihr versorgt?“ Flebile! „Jaja, alles gut.“ Con indifferenza.

Der zweite Satz des Stücks erklang dann einen Tag später. Die musikalische Vortragsbezeichnung blieb: Con indifferenza! „Heute wird’s auch nichts, da muss erst ein Ersatzteil für die Reparatur des Fliegers aus Deutschland kommen – dauert vielleicht noch zwei Tage!“ Zuhause: Crescendo! Reparatur? Zwei Tage? „Jaja, alles gut.“ Commodo! Und tatsächlich, nach zwei Tagen kehren die Musiker in bequemem Tempo heim und treffen dort auf die erregten Familienmitglieder, die diese Gelassenheit angesichts der Thematik kaum verstehen können.

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 20.08.2018