„Confetti“ lauscht andächtig dem Abschlussgebet

Brühl.„Die Hundhausen ist nicht vor den Hund gegangen, auch wenn sie jetzt singt“, verkündet Pfarrerin Almut Hundhausen-Hübsch lachend. Zu Zeiten von Corona wahrlich eine Erwähnung wert. „Es gelten die neuen Corona-Regeln und mit zwei Metern Abstand darf im Freien gesungen werden“, freut sie sich daher umso mehr. Auf dem Parkplatz des Rohrhofer Vereins der Hundefreunde begrüßt sie mit den drei Trompetern ihres Gemeindebläserkreises die rund 40 Teilnehmer, die sich an dem wolkenverhangenen Sonntagmorgen um sie versammelt haben.

„Jesus auf den Hund gekommen“, lautet das Motto des Wandergottesdienstes der evangelischen Kirchengemeinde, dem auch namensgetreu zwei Vierbeiner beiwohnen. Jutta Krüger und Hündin „Frieda“ begleiten Martina Kohl. Die beiden Brühlerinnen sind jedes Jahr dabei. „Ich bin zwar katholisch, doch der Pfarrer weiß, beim Wandergottesdienst ist die Kirche leer“, gesteht Martina Kohl.

Pfarrerin Hundhausen-Hübsch schätzt und pflegt die Tradition des Wandergottesdienstes. So ist sie an diesem Morgen, im wahrsten Sinne des Wortes, auf den Hund gekommen. An fünf unterschiedlichen Stationen trompeten die Musiker, gemeinschaftlich werden Lieder gesungen. Die Pfarrerin schlägt anhand vorgetragener Texte und Bibelzitate die Verbindung von Jesus zum Hund. „Es gibt nicht viele Bibelstellen, in denen ein Hund vorkommt. Dennoch spielt er eine ganz wesentliche Rolle. Hunde sind keine geschätzten Tiere in der Bibel. Sie stecken ihre Nase in Abfälle, gelten als unrein. Sogar der Feind wurde in der Bibel als Hund bezeichnet. Ebenso ist der Hund ein Mensch, der nicht an Gott glaubt“, erklärt sie. Auf einem Acker, inmitten des idyllischen Naturschutzgebietes, schlägt die Hundeliebhaberin eine Brücke zu den Tieren: „Hunde gelten als treue Begleiter, die signalisieren, dass alles gut wird. Zudem sind sie vorbildlich, denn sie begegnen ihren Herrchen und Frauchen mit vorbildloser Liebe. Egal ob diese Steuerhinterzieher, Schwerverbrecher oder schlimme Umweltsünder sind. Dem Hund ist das egal. Er lässt den Menschen nicht alleine und ist kompromisslos treu.“ Zwischen den Stationen lässt sie die Mitwandernden an Fragen wie „Was sind Synonyme für Hunde?“ oder „Welche bekannten und berühmten Hunde gibt es?“ rätseln. Hermann Grüning, Kirchenältester, ist überzeugt von den Wandergottesdiensten: „Unsere Pfarrerin hält sehr lebendige Reden. Gerade in der heutigen Zeit ist es schwer, Leute darauf zu bringen, dass es mehr gibt als nur Wirtschaft.“ Diesen Zuspruch bestätigt auch die rege Teilnahme aller vertretenen Altersklassen. Auch Familie Pröhl ist begeistert. „Wir sind zum ersten Mal beim Wandergottesdienst dabei, gehen aber öfter in den Gottesdienst. Wir finden die Idee schön, die Gottesdienste sind immer eine gute Erdung,“ findet das Brühler Paar. Sie haben ihre Kinder und Hund „Confetti“ dabei. „Natürlich ist ,Confetti‘ religiös, darauf haben wir bei seiner Erziehung großen Wert gelegt“, lacht Christine Pröhl augenzwinkernd.

Man glaubt es ihr sofort, sieht man dem gepunkteten Pointer-Dalmatiner-Mischling zu. Geradezu andächtig lauscht er dem Abschlussgebet, zu dem sich die Gemeinschaft unter einem Baum zum Schutz des eingesetzten Regens versammelt hat.

Ob auf den Hund gekommen oder nicht, eine neue Perspektive hat Pfarrerin Hundhausen-Hübsch beim Wandergottesdienst Mensch und Tier bestimmt eröffnen können.

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 04.08.2020