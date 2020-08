Corona ringt Sängern Pause ab

Brühl. In vergangenen, normalen Vereinsjahren ruhten in der Sommerpause alle Chorproben. Genau wie sich Schüler auf die unterrichtsfreie Zeit freuten, so erging es auch vielen Sängerinnen und Sängern. Sie waren froh, ohne schlechtes Gewissen, anstatt zur Singstunde in Urlaub fahren zu können. Im Jahr 2020 ist jedoch alles anders. Covid 19 zwingt den Chören nun schon seit Anfang März eine Zwangspause auf, deren Ende leider noch nicht absehbar ist.

„Live-Chorproben ergeben momentan keinen Sinn“, sagt Gerd Scherer, Vorsitzender der CGBB. Die Hygienevorschriften könne ein Verein nicht umsetzen, teilt er per Pressemeldung mit. Die geforderten Abstände der einzelnen Sängerinnen und Sänger seien sehr groß, es werde eine Fläche von mindestens fünf Quadratmetern je Chormitglied gefordert.

Viele zählen zur Risikogruppe

Einzuhaltende Lüftungsbedingungen für die Probenräume und deren fachgerechte Desinfektion gehörten ebenfalls zu den Hygieneforderungen. Übrigens gelte die Einhaltung des Mindestabstands auch für das Proben im Freien. Der Vorstand wolle und könne die Einhaltung der praktischen Hygieneverordnung nicht garantieren. Ebenso könne auch nicht die finanzielle Verantwortung dafür übernommen werden, falls sich ein Mitglied während der Proben mit Covid 19 anstecke. Viele der Chormitglieder zählten zur Risikogruppe.

Wenn es die medizinischen Umstände erlaube, wird die politische Entscheidungshoheit in einer entsprechenden Verordnung den Chorgesang sicher wie eh und je gewohnt, mit „Tuchfühlung unter den Sängerinnen und Sängern“, erlauben.

Infos auf der Homepage

Der Vorsitzende Gerd Scherer glaubt an den Durchhaltewillen der aktiven und passiven Mitglieder. Sicher werde die Chorgemeinschaft nach überstandener Corona-Pandemie zu neuer Leistungsstärke erblühen. Aktuelle Informationen zur Corona-Verordnung für Baden-Württemberg seien stets auf der Homepage unter https://chorgemeinschaftbruehl.eu zu finden. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 05.08.2020