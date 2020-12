Corona-Schutz bei Gottesdiensten an Weihnachten erörtert

Brühl/Ketsch. Gottesdienste zu Weihnachten in schöner Tradition feiern und in der jetzigen, besonderen Zeit mit allen erforderlichen Schutzmaßnahmen zum Erhalt der Gesundheit durchführen, war das Hauptanliegen der Online-Sitzung des Pfarrgemeinderats.

Pfarrer Erwin Bertsch legte die mit seinem Team hauptamtlicher Mitarbeiter geplanten Termine den Räten vor (siehe Infobox). Für den Besuch aller Gottesdienste bedarf es der telefonischen Anmeldung in den Pfarrbüros in Brühl und Ketsch, um eine „Eintrittskarte pro Person“ zu erhalten. Auch Kinder jeden Alters sind davon nicht ausgenommen, mit der Vorgabe: je Kind maximal zwei Erwachsene.

Nur mit dieser Legitimation kann Einlass in die Kirche gewährt werden. Die Eintrittskarte ist mit Name und Adresse zu beschriften, um die vorgeschriebene Erfassung der Besucher zu gewährleisten. Ordner nehmen an den Kircheneingängen die Einlasskarten entgegen und sorgen für einen geregelten Ablauf.

Anmeldung in den Büros

Die Anmeldung ist ab Montag, 14. Dezember, möglich. Das Pfarrbüro Brühl ist unter Telefon 06202/7 60 18 20, das Pfarrbüro Ketsch unter Telefon 06202/7 60 18 40 zu erreichen. Die bestellten Karten werden durch Austräger oder per Post zugestellt. Persönliches Abholen in den Pfarrbüros muss wegen der Kontaktbeschränkungen vermieden werden.

Glaube lebe von der Gemeinschaft und der Begegnung - und gerade in der Weihnachtszeit dürfe man dankbar sein, unter den gegebenen Umständen und Auflagen Gottesdienste feiern zu dürfen. Mögen die Gläubigen in der Kirchengemeinde diese Maßnahmen mittragen und weiterhin den Weg in die Gotteshäuser nehmen, so die Hoffnung von Pfarrer Erwin Bertsch und seinem Team.

Nachklang zur PGR-Klausur

Die in der Oktober-Klausur festgelegten Ausschüsse wurden bei der Online-Sitzung abschließend bestätigt. Verschiedene Arbeitskreise haben sich bereits für die Umsetzung der Ideen und Gedanken in Online-Sitzungen zusammengefunden, stellte Marianne Faulhaber erfreut fest.

Zu Beginn des neuen Jahres sollen die Ausschüsse der Kirchengemeinde detailliert vorgestellt werden - das ist die Idee im Pfarrgemeinderat, denn letztlich soll dieses Wirken nicht allein den Räten vorbehalten sein. Gerne will man Interesse zur Mitarbeit in der gesamten Kirchengemeinde dazu wecken, teilt der Pfarrgemeinderat mit. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 09.12.2020