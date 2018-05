Anzeige

Das Gedicht „Frühlingsbotschaft“ von Heinrich Heine, vorgetragen von Dagmar Zimmermann, wurde mit großem Beifall honoriert. „Klinge, kleines Frühlingslied, Kling hinaus ins Weite. Leise zieht durch mein Gemüt liebliches Geläute.“

Erinnerung ans Maikäfersammeln

Das Gedicht des Mundartdichters Doll vom Maikäfer, der das neue Zuhause in der Zigarrenschachtel trotz liebevoller Pflege von den kleinen Sammlern selten überlebte, entlockte herzlich-erinnerndes Lachen. Fast jeder der Zuhörer schien in seiner Kindheit schon Maikäfer in einer Schachtel mit Blättern und Luftlöchern aufbewahrt und wie einen kostbaren Schatz gehegt und gepflegt zu haben, war zu vernehmen. Bevor es aber zum schlimmsten kam und der Käfer sein Leben aushauchte, hätten Vater oder Mutter das Insekt heimlich wieder fliegen lassen.

Beim Abschiedslied „Die Heimatmelodie“ flossen dann bei einigen Frauen im Zuhörerraum doch ein paar Erinnerungstränen.

Nach herzlichen Abschiedsworten von Monika Gredel und dem Versprechen, wiederzukommen, gab es großen Applaus und Dankesworte von allen Anwesenden und besonders von den beiden ehemaligen Sängerinnen. „Die Überraschung ist geglückt“, lautete deren Fazit, als alle Beteiligten mit dem Frühling im Herzen und dem Wunsch auf ein baldiges Wiedersehen, nach Hause gingen. ahe

