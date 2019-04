Dächer und Zaun in der Diskussion

Brühl.Der Ausschuss für Technik und Umwelt kommt am heutigen Montag um 18.30 Uhr zu einer öffentlichen Sitzung im Großen Saal des Rathauses zusammen. Auf der Tagesordnung stehen mehrere Bauvorhaben. So geht es um den Ausbau des Dachgeschosses in der Wilhelmstraße 33, den Einbau von zwei Dachgauben in der Wilhelmstraße 3 und die Änderung einer bereits bestehenden Garagendachkonstruktion in der Otto-Hahn-Straße 10 – dort soll das Flach- durch ein Satteldach ersetzt werden. Außerdem müssen sich die Mitglieder mit der Errichtung eines Gabionenzaunes an einem Eckgrundstück im Rosengarten 23 beschäftigen.

Die Sitzung endet mit Informationen durch den Bürgermeister sowie Fragen und Anregungen der Mitglieder des Ausschusses. beju

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 08.04.2019