Damen erkunden neue Kunsthalle

Brühl.Bei der jüngsten „Kfd Rohrhof auf Achse“-Veranstaltung ging es für die Teilnehmerinnen in die neue Mannheimer Kunsthalle, wo eine Führung Meisterwerke von der Romantik bis zur Gegenwart zeigte. Als besonders spannend erwies sich dabei die „kuratorische Hängung“, die immer wieder zu überraschenden Begegnungen führte. So beeindruckte die Farbflächenmalerei „Blick aus dem Fenster“ , scheinbar wahllos an eine Wand gehängt. Sie zeigte den Blick auf das Wahrzeichen von Paris, den Eiffelturm – und zwei Schritte weiter öffnete sich der Blick durch ein Fenster auf den Mannheimer Wasserturm als „natürliches Gemälde“.

Diese unerwarteten Ausblicke auf die Stadt waren den Hamburger Architekten sehr wichtig, da sie mit dem Neubau eine „Stadt in der Stadt“ erschaffen wollten. Die großen Fensterfronten unterstreichen diesen Eindruck noch und lassen nicht den Eindruck eines Kunststempels entstehen, sondern machen Lust auf Kunst. Ein bereichernder Nachmittag, der mit dem Besuch im Museumscafé ausklang.

Die nächste Kfd-Veranstaltung ist der Oasentag am Samstag, 2. Februar, mit Pfarrer Erwin Bertsch. fr/beju

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 21.01.2019