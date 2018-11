Damit Intelligenz kein Hemmschuh wird

Brühl.In der Hufeisengemeinde gibt es eine psychologische Beratungspraxis für Menschen mit Hochsensitivität und beziehungsweise oder Hochbegabung. Esther Kramer, zertifizierte psychologische Beraterin, hat sich dem Bereich Personal- und Business-Coaching verschrieben.

Hochsensitive Menschen erleben die Welt lauter, bunter und anstrengender. Wird die Hochsensitivität nicht erkannt, quälen sich Menschen oft bis weit in das Erwachsenenalter durch Schule und Berufsleben. Als Pendant zum Burnout kommt dann das „Boreout“-Syndrom zum Zuge, wobei die Arbeitnehmer Frustration durch Unterforderung erleben. Diese Problematik zieht sich bis in Managerebenen durch, oft eignen sich Betroffene grundlegende Verhaltensmuster schon im Kinder- und Jugendalter an. Esther Kramer hat sich, teils durch persönliche Erfahrungen, besonders diesem speziellen Thema gewidmet.

In der aktuellen Forschung existiert keine einheitliche Definition von Hochbegabung. Gemeinsam ist allen verschiedenen Modellen jedoch das Vorliegen einer sehr weit überdurchschnittlichen intellektuellen Leistungsfähigkeit.

Hochbegabte, also Menschen mit einem Intelligenzquotienten ab 130, werden oft falsch verstanden. Es gilt die vorgefasste Meinung, bei einer Hochbegabung „laufe doch alles von selbst“. Leider ist dem nicht so und gerade Schüler und Studenten empfinden schon früh eine Blockade, die schnell zur Frustration führen kann, erklärt Kramer.

In ihrer Praxis bietet Esther Kramer systemische Beratung und differenzierte Verhaltensmethodik an. Dazu kommt Impulssetzung zur nachhaltigen Problemlösung durch alternative Denk- und Verhaltensstrukturierung. Auch eine tutorielle Lernbegleitung ist ihr wichtig. Wenn Schüler meinen, sie kommen in der Schule nicht mehr klar oder Studenten verzweifeln an falschen Lernmethoden, wenn sie das Gefühl haben, ihr Potenzial erstickt, dann finden sie bei Esther Kramer Hilfe.

Sehr komplexes Thema

Wenn die Hochsensitivität die Begabung ausbremst, Lernhemmungen und Prüfungsängste überhandnehmen, solle sich der Einzelne ruhig mal dahingehend testen lassen. Die Ergebnisse sind oft überraschend und gleichzeitig werden Lösungen greifbar. Hochsensitivität und Hochbegabung sind sehr komplexe Themen, deren Wechselwirkung die Grundlage für weitere Forschung darstellt.

Intelligenz allein genügt nicht, um ein erfolgreiches Leben zu begründen. Es gibt unzählige soziale Situationen, die nicht einfach zu bewältigen sind, schon gar nicht mit Intelligenz allein. Was passiert aber, wenn diese Situationen und die daran beteiligten Menschen entscheidend werden für die eigene Lebenszufriedenheit, für die dringend notwendige soziale Geborgenheit, für gegenseitige Unterstützung oder die berufliche Karriere?

Nicht-Betroffene verstehen häufig nicht, wovon Hochbegabte sprechen, denn paradoxerweise können sich gerade Hochbegabte anderen Menschen gegenüber oft nicht verständlich machen. Ganz im Gegenteil: Sie ernten oft Missfallensbekundungen wegen angeblicher Arroganz und vermeintlicher anderer Phänomene.

Eine Beratung kann auf jeden Fall sinnvoll sein und den Alltag eines hochsensitiven Menschen erleichtern. Beratungen über Skype oder Telefon gehören auch zum Angebot der Praxis. mb

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 07.11.2018