Das bringt uns zum Lachen

Hallo Kinder, heute habe ich etwas ganz Besonderes für euch, nämlich einen Witz! Das hat auch seinen Grund, denn heute ist in den Vereinigten Staaten Tag des Witzes. Also, nun der Witz: Zwei Zahnstocher gehen im Wald spazieren. Plötzlich läuft ein Igel an ihnen vorbei. Sagt ein Zahnstocher zum anderen: „Ich wusste gar nicht, dass hier ein Bus fährt!“ Und? Habt ihr gelacht? Meine Freunde, Ellie Ente und Harry Hase haben ganz laut gelacht, als ich ihnen den Witz erzählt habe. Die wollten danach von mir wissen, was einen Witz eigentlich so ausmacht. Wisst ihr denn, woher die Witze kommen? Vor langer Zeit, nämlich im Mittelalter, war mit Witz oder der damaligen Bezeichnung „diu wizze“ Klugheit gemeint, erst im 19. Jahrhundert wurde das Wort Witz so verwendet, wie wir es heute kennen: nämlich eine lustige Geschichte. Ein Witz ist meistens eine kurze Erzählung mit einer überraschenden Wendung im Inhalt, die den Zuhörer zum Lachen bringt, genau wie ich euch vorhin zum Lachen gebracht habe mit dem Witz über die Zahnstocher. Welcher ist denn euer Lieblingswitz? Erzählt diesen Witz doch euren Eltern und euren Freunden, und bringt sie zum Lachen. So könnt auch ihr den Tag des Witzes zuhause feiern.

