Das Ende des Burgfriedens?

Anzeige

Wirkliche politische Freunde werden sie in diesem Leben sicherlich nicht mehr, die Grüne Liste und der Bürgermeister. Doch zumindest war in den vergangenen Monaten der Ton im Umgang miteinander wieder etwas achtsamer geworden.

Das hat sich in der jüngsten Gemeinderatssitzung allerdings gravierend geändert. Es ist starker Tobak, wenn der Verwaltungschef in der öffentlichen Sitzung dem grünen Trio vorwirft, sie würden ganz gezielt alles unternehmen, damit der Sportpark-Süd, den die GLB gemeinschaftlich ablehnt, möglichst teuer werde und den gesetzten Finanzrahmen sprengen würde. Hintergrund war der Hinweis der Fraktion, dass es Untersuchungen gebe, die den Untergrund von einigen Kunstrasenplätzen in Deutschland als gesundheitlich bedenklich einstufen.

Göcks Reaktion – neben der oben genannten – war, zunächst die Untersuchungen komplett in Frage zu stellen, dann zu sagen, man kenne sie nicht, wolle den Wahrheitsgehalt aber prüfen, um schließlich aus der Hüfte geschossen zu erklären, dass man die Grenzwerte ja sicher eh nur überschreite, wenn man wochenlang ununterbrochen auf dem Kunstrasenplatz liegen würde.