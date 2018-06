Anzeige

Es ist erschreckend. Erst, wenn die Bilder der von Hunger gezeichneten Menschen in Afrika durch die Medien gehen, wird die Weltgemeinschaft auf die Situation der Notleidenden aufmerksam. Dabei warnen Hilfsorganisationen seit Jahrzehnten vor den Katastrophen, die sich da zusammenbrauen. Konflikte, Dürren, Chaos fordern am Ende Tausende von Menschenleben. Verhungert, verdurstet oder von Bakterien, Viren und Würmern dahingerafft – der Totentanz kennt viele Choreographien.

Dabei lassen sich solche Katastrophen durchaus abmildern. Dazu braucht es allerdings Geld für sinnvolle Soforthilfe und Strategien zur nachhaltigen Verbesserung der Lebenssituation in den betroffenen Ländern. Doch Geld fließt oft erst dann, wenn das Kind schon in den ausgetrockneten Brunnen gefallen ist.

Mut macht da das Engagement der Hungermarschierer, die seit 35 Jahren regelmäßig nicht nur Hilfsgelder zusammenbringen, sondern auch immer wieder an die Situation in der Welt erinnern. Aber was sind schon 100 Marschierer gegen den Hunger in der Welt, mag da mancher Skeptiker sagen – ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber: „Wenn viele kleine Leute an vielen kleinen Orten viele kleine Dinge tun, können sie das Gesicht der Welt verändern“, sagt ein afrikanisches Sprichwort. Deshalb: Danke für das gute Vorbild.