„Das ist definitiv kein Kavaliersdelikt“

Brühl/Schwetzingen.Die Rauchwolke war bis nach Eppelheim zu sehen, als am Donnerstag vor einer Woche bereits zum dritten Mal innerhalb kurzer Zeit Schilf auf den Schwetzinger Wiesen lichterloh brannte (wir berichteten). Rund 5000 Quadratmeter Grün wurden zu schwarzer Asche, der Lebensraum zahlreicher Tiere plötzlich zerstört. In allen Fällen sichteten Zeugen Jugendliche in unmittelbarer Nähe der Brände. Ob diese

...