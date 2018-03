Das Morgengebet der Mönche

Anzeige

Blick auf Dinge im Altarraum

Eine Kurzlesung unterbricht den Gesang, ein kurzer Impuls von Diakon Wunderling für den Tag folgt: „In den vergangenen Jahren hörten sie hier einen Bibeltext, nicht so in diesem Jahr, in dem ich ihren Blick ein wenig auf die Gegenstände im Altarraum richten möchte, sie erkläre.“ Schon ungewöhnlich ist ja die Perspektive der Gläubigen bei der Laudesfeier, da sie im Altarraum sitzen und von dort ins Kirchenschiff schauen.

Das Lesepult, aus der Sicht der Laudes-Besucher rechts neben dem Altar stehend, ist der Ort, an dem die Bibeltexte verlesen werden und am Montag Objekt der Erklärung: „Es ist erhöht, hat einen, hölzernen Rand, den die vier Evangelisten als Figuren zieren“, schildert Wunderling, „von hier aus halten die Leser die ‚ganz besondere Ansprache von Gott‘ an die Gemeinde.“

Durch den erhöhten Stand wird den Worten der Respekt gezollt und Gewicht verliehen. In den folgenden Tagen richtet der Diakon den gemeinsamen Blick auf weitere Objekte im Altarbereich, die nicht jedem im Detail bekannt sind. Nach einem weiteren Lied beendet das gemeinsame Gebet die Laudes und man wünscht sich gegenseitig einen guten Tagesverlauf.

Die Laudes findet heute, Mittwoch, und am morgigen Gründonnerstag um 8 Uhr in der Schutzengelkirche statt.

