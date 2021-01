Das Schicksal der jüdischen Familien Rhein

Brühl/Ketsch.Wenn sich an diesem Mittwoch, 27. Januar, zum 25. Mal der „Tag des Gedenkens für die Opfer des Nationalsozialismus“ jährt, den der damalige Bundespräsident Roman Herzog als allgemeinen Gedenktag ausgerufen hatte, dann sollte in unserer Region an die zahlreichen jüdischen Mitbürger gedacht werden, die von den Nazis vertrieben oder in Konzentrationslagern ermordet wurden. Die Gedenkstunden erinnern an die Befreiung des KZ Auschwitz durch die Rote Armee am 27. Januar 1945.

Seitdem finden an vielen Orten, auch in Schwetzingen, Gedenkstunden statt, bei denen an die Leiden der Opfer erinnert und dazu aufgerufen wird, dafür zu sorgen, dass sich so etwas nicht wiederholen darf. Zum eindrücklichsten Teil der jährlichen Gedenkstunden des Bundestages gehörten die Reden der Zeitzeugen. Wenn sie eines Tages nicht mehr unter uns leben, werden wir auf ihre geschriebenen Zeugnisse angewiesen sein. Dann wird es darum gehen, das „Gedächtnis aus den Quellen“ zu speisen.

Eine solche „Quelle“ stellt eine schlichte „Notiz“ dar, die der verstorbene, verdienstvoll wirkende Lokalhistoriker aus Ketsch, Robert Fuchs, in einer Aufstellung der jüdischen Familien, die in Ketsch lebten, anfertigte und der Gemeinde Ketsch überließ. Darin befindet sich eine schlichte Mitteilung, die am 5. November 1968 unter den „Ketscher Notizen“ in der Schwetzinger Zeitung erschien. Darin teilte Edwin Jakob Rhein aus Little Rock/Arkansas/USA mit, dass sein Vater Sali Rhein bei einem Autounfall im 170 Kilometer entfernten Mc Gehee ums Leben gekommen sei.

Die Verwandtschaft war schon da

Die Anhänglichkeit zur alten Heimat muss groß gewesen sein, hatte doch Sol S. Rhein, wie er sich nach seiner Auswanderung in die Vereinigten Staaten von Amerika nannte, schon mit 19 Jahren Ketsch verlassen. Das war im Jahr 1925 in der Zeit der Wirtschaftskrise und der Geldentwertung. In Bremerhaven bestieg er die „Bremen“ und erreichte am 6. März 1925 die Auswandererinsel „Ellis Iland“ unter der Freiheitsstatue in New York. Sali-Sol Rhein musste nicht ins Unbekannte fahren, sondern kam erst einmal wieder in der Großfamilie an.

Sein Ziel war der kleine Ort Eudora im Südstaat Arkansas, unweit westlich des Mississippi. Dort wohnte seit 1904 sein Onkel Jacob Rexinger, der Bruder seiner Mutter Jette Rhein, geborene Rexinger, mit seiner Ehefrau Theresia. Er betrieb dort ein Hotel, das „Hotel Rex“, das hauptsächlich dazu diente, den Käufern bei den Geschäften am Ort Unterkunft zu bieten, wenn sie zum Einkaufen aus der weiteren Umgebung kamen. Jakob Rexinger begann als Angestellter in einem Store, kam dann in öffentliche Ämter in der politischen Gemeinde, als Bürgermeister und in der Schulverwaltung.

Das Ehepaar Jacob und Theresia Rexinger übernahm wichtige Aufgaben in der dortigen jüdischen Gemeinde, Theresia in der karitativen Arbeit und Jakob als langjähriger Vorsteher. In der neuen Heimat heiratete Sol-Sali die aus einer christlichen Familie stammende Ruth Fitzgerald. Ihren Sohn nannten sie Edwin Samuel, mit zweitem Namen nach dem Großvater väterlicherseits, dem Urvater der Familie Rhein in Ketsch.

Neue Heimat als Rettungsinsel

Dass die neue Heimat des Sol-Sali Rhein einmal die Rettungsinsel für die Familie im fernen Deutschland werden sollte, hätte er sich wohl so noch nicht gedacht, als er seine Zukunft jenseits des großen Teiches suchte. Aber inzwischen brachte die Machtübergabe an die Nazis 1933 für die Juden viele Bedrückungen durch den Boykott ihrer Geschäfte, persönliche Einschränkungen, Verhaftungen und Enteignungen, sodass auch die Familien Rhein in Ketsch und Brühl eine Auswanderung planten.

Zwei Brüder, Karl Rhein in Ketsch und Jakob Rhein in Brühl, hatten Schwestern aus der Familie Rexinger geheiratet, sodass für ihre Kinder der Onkel Jacob Rexinger in Eudora und später in Little Rock sowie der Bruder oder Cousin Sali ein mögliches Auswanderungsziel waren. Allerdings musste eine Bürgschaft aus den Staaten vorliegen, damit eine Nummer aus dem Einwanderungskontingent und ein Visum beim Konsulat der USA in Stuttgart beantragt werden konnte.

Auf diesem Weg und mit Hilfe verschiedener Verwandter erreichten die Geschwister von Sali-Sol Rhein schließlich das rettende Ufer in New York: Seine Eltern Karl Rhein und Jette (geborene Rexinger), nachdem sie im November 1936 Haus und Geschäft in Ketsch verkauft hatten, trafen am 25. Januar 1937 in New York ein, sein Bruder Ludwig Rhein kam mit seiner Ehefrau Elsie (geborene Sterzenbach) und der Tochter Edith am 25. Januar 1937 in den Staaten an. Die Schwester Else Strauss (geborene Rhein) aus Großkrotzenburg bei Hanau siedelte mit ihrem Ehemann Eduard Strauss am 9. März 1938 über. Und schließlich landete der andere Bruder Edwin S. Rhein am 15. November 1939 mit Betti (geborene Ritter) und Tochter Ruth aus Mannheim in der neuen Heimat USA.

Folgt man den Angaben auf der Inschrift der Grabplatte von Sol. S. Rhein, so war er inzwischen in die Armee eingetreten und dort als TEC, das heißt im Rang eines Corporals für spezielle technische Aufgaben, Teilnehmer am Zweiten Weltkrieg. Sein Sohn Edwin, der die Nachricht nach Ketsch sandte, besaß und führte damals eine Fabrik zur Herstellung von Krawatten in Little Rock, der Hauptstadt des Bundesstaates Arkansas. Das war im Jahr 1940 eine Stadt mit über 88 000 Einwohnern. Einem Nachruf nach seinem Tod im Jahr 1963 entnehmen wir außerdem, dass er Mitglied der Synagogengemeinde „Agudath Achim“ („Vereinigung der Freunde“), einer heute noch bestehenden jüdischen Gemeinde war. Darüber hinaus setzte er sich in der „Nationalen Konferenz von Christen und Juden“ vehement für die christlich-jüdische Verständigung ein.

Rechtzeitig auf den Weg gemacht

Die Kinder von Karl Rhein aus Ketsch hatten also alle die Möglichkeit wahrgenommen, noch auszuwandern solange dies möglich war und bevor die letzten Schlupflöcher über Russland nach Shanghai und Lissabon durch den von Deutschland begonnenen Zweiten Weltkrieg und die dann beschlossene Vernichtung der deutschen und europäischen Juden verschlossen wurden.

Für die Kinder seines Bruders Jakob aus Brühl, der im Jahr 1934 verstorben war und dessen Ehefrau und Mutter seiner Kinder, Sara Rhein, geborene Rexinger, im Jahr 1916 verstorben war, waren die Türen aber schon verschlossen. Ob sie sich nicht entschließen konnten, die Heimat zu verlassen, oder ihre Versuche vergeblich waren, ist im Einzelnen leider nicht bekannt.

Als Geschichtsinteressierte kennen wir nur ihren letzten Weg in die Verfolgung und Vernichtung (siehe Infografik). Ihnen gilt unter den vielen Millionen anderer Opfer der Verfolgung und Vernichtung das Gedenken an diesem 27. Januar. Im Gedächtnis können sie alle aber nur bleiben – auch wenn keine Zeitzeugen mehr durch ihre persönlichen Zeugnisse an sie erinnern – wenn die „Zeugen der Zeugen“ auch in Zukunft das Gedenken aus den Quellen speisen und wachhalten.

Mit der „Notiz aus Ketsch“ und dem eindrücklichen Zeugnis zur „alten Heimat“ gibt uns auch heute noch der anhängliche Sali Rhein in seligem Andenken ein Beispiel und Vorbild.

Ein angesehener Kaufmann

Sie war auch eine angesehene Familie in Brühl. Jakob Rhein war ein aufrechter Geschäftsmann, und als er 1934 starb, da geleitete die Freiwillige Feuerwehr ihren langjährigen Kameraden ehrenvoll zu Grabe – bis zum Schwetzinger Friedhof. Seine zweite Frau Frieda, die Tochter aus erster Ehe, Lena, sowie deren Tochter Martha führten nach dem Tod sein Geschäft in der Hauptstraße – dort, wo heute der Rathausparkplatz ist – weiter. Doch die Familie hatte nach der damaligen politischen Sichtweise plötzlich einen Makel: Sie war jüdischen Glaubens und gehörte plötzlich nicht mehr der Volksgemeinschaft an.

1938 wurden die drei Frauen Opfer der nationalsozialistischen Übergriffe. Ihr Geschäft wurde von Mitgliedern der Brühler SA gestürmt und zerstört, das Mobiliar auf die Hauptstraße geworfen. Dort wurde das Lebenswerk der Familie angezündet. Die Ereignisse mit all den Beschimpfungen und Erniedrigungen haben Frieda und Lena Rhein dermaßen geschockt, dass sie ihr Geschäft aufgaben und das Anwesen unter Wert verkauften. Danach siedelten sie in die vermeintlich sichere Großstadt Mannheim über. Von dort wurden sie allerdings wenige Jahre später verschleppt und in die Konzentrationslager Treblinka und Auschwitz deportiert. Dort wurden die drei Brühlerinnen ermordet.

Seit 1998 erinnert ein Gedenkstein in der Hauptstraße an die drei Frauen. 2014 wurde dieses Mahnmal durch drei Stolpersteine des Künstlers Gunter Demnig ergänzt.

Aber es lebte noch viele Jahre vor den NS-Ausschreitungen eine zweite Familie mit jüdischem Glauben in Brühl. Die des Arztes Dr. David Rennert – ihr Name findet sich heute noch in der Straße und dem Gewann Rennertswald wieder. Auch er genoss hohes Ansehen, war er doch Vertrauensarzt des örtlichen Deutschen Roten Kreuzes. Viele Brühler wurden von ihm in die Erste Hilfe eingewiesen. Doch im Sommer nachdem Adolf Hitler Reichskanzler geworden war, ahnte er wohl um die Zukunft in diesem Deutschland. Er wanderte noch rechtzeitig 1933 aus.

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 27.01.2021