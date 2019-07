Demal wird nun offiziell Pfarrer

Brühl.„Was mich sofort fasziniert hat, ist die ungeheure Lebendigkeit in dieser Kirchengemeinde“, erinnert sich Marcel Demal an den Moment im Oktober, als er das erste Mal als Pfarrer – da allerdings noch auf Probe – seinen Fuß über die Schwelle des evangelischen Gemeindezentrums gesetzt hat. Am Sonntag, 21. Juli, wird Demal nun offiziell aus dem Probedienst entlassen und in sein Amt als

...